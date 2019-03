Kambundji mit durchzogener Leistung

Mujinga Kambundji bekundete im Vorlauf Mühe © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Zwar erreicht Mujinga Kambundji an den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow über 60 m den Halbfinal, die Leistung ist aber alles andere als überzeugend. Vor einem Jahr gewann Kambundji an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham Bronze.