Kambundji stösst souverän in den Final vor

Mujinga Kambundji hat im Halbfinal die Konkurrenz im Griff © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Mujinga Kambundji bestreitet um 21.30 Uhr den 100-m-Final der Frauen an den Europameisterschaften in Berlin.Die Bernerin gewann ihre Halbfinalserie in 11,14 Sekunden souverän. Kambundji, die 2016 an den kontinentalen vor zwei Jahren die Bronzemedaille gewonnen hatte, startete mässig.