Kampf um die Europacup-Plätze und den Klassenerhalt spitzt sich zu

FCZ-Trainer Ludovic Magnin hat trotz der negativen Serie weiterhin Vertrauen in seine Mannschaft © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Nach dem Titelgewinn der Young Boys richtet sich in den letzten sieben Runden der Super League der Fokus auf den Abstiegskampf und die Europacup-Plätze.Den Auftakt in die 30. Runde machen die Partien Lugano – Zürich und Sion – Basel am Karfreitag.