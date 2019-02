Kampfflugzeug-Kandidaten am Himmel

Der Eurofighter von Airbus ist eines der Kampfflugzeuge, das in den nächsten Monaten in der Schweiz erprobt wird. Im Bild zwei Jets der deutschen Luftwaffe. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MINDAUGAS KULBIS

Im Frühjahr und Frühsommer werden die fünf Kampfflugzeug-Kandidaten in der Schweiz am Boden und in der Luft erprobt. Eine Gelegenheit für Journalisten und ein Highlight für Spotter: Sie können die Jets aus der Nähe in Augenschein nehmen.