Kanadische Polizei gibt Identität des Schützen von Toronto bekannt

Er war nach einem Schusswechsel mit der Polizei tot aufgefunden worden.Die Polizei begründete die Bekanntgabe der Identität des Mannes mit vollem Namen mit den «aussergewöhnlichen Umständen dieses tragischen Vorfalls und dem öffentlichen Interesse an der Identität des Mannes». Torontos Polizeichef erklärte, das Motiv für die Tat sei allerdings noch unklar.

Nach Angaben der Familie des Mannes litt er seit seiner Kindheit an «ernsten psychischen Problemen», die er trotz Medikamenten und Therapien nicht in den Griff bekommen habe. «Wir sind am Boden zerstört, dass unser Sohn für diese sinnlose Gewalt und diese Todesopfer verantwortlich war», erklärte die Familie in einem Brief an den Sender CBC.

(SDA)