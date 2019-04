Der TSV St.Otmar will im zweiten Spiel die Viertelfinalserie gegen BSV Bern ausgleichen. In den bisherigen Heimspielen gegen Bern in dieser Saison hat Otmar nie verloren. Diese Serie soll verlängert werden. Hier geht’s zum Livestream.

Im ersten Heimspiel der Viertelfinalserie gewährt der TSV St.Otmar allen Besuchern kostenfreien Eintritt. In der Halle sollen die Zuschauer aber auf ihre Rechnung kommen. Nachdem Otmar das erste Spiel der Serie am Dienstag mit 28:33 (14:15) verlor, wollen die St.Galler noch vor Ostern ausgleichen. Wie sie sich dabei schlagen, erfährst du ab 19.30 Uhr in unserem Livestream.