Kantersieg für Leader Servette gegen Chiasso

Leader Servette feierte zuhause gegen den Tabellenletzten Chiasso einen Kantersieg

Servette kann in der 16. Runde seinen Vorsprung an der Spitze der Challenge League ausbauen. Die Genfer kommen gegen Chiasso zum siebten Sieg in Folge, während Wil und Lausanne Punkte abgeben.