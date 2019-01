Kantersieg für Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé und Edinson Cavani schossen je drei Tore beim höchsten Meisterschafts-Heimsieg des PSG der Geschichte © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Paris Saint-Germain revanchiert sich in der Ligue 1 gegen Guingamp eindrücklich für das Ausscheiden im Liga-Cup. Beim 9:0 feiert PSG den höchsten Heimsieg in der Meisterschaft in seiner Geschichte.