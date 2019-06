Kanton Jura feiert 40-jähriges Bestehen

5000 Schülerinnen und Schüler und 350 Lehrpersonen sangen in Saignelégier zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Kantons Jura die offizielle Hymne "Rauracienne". © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Mit einem Tag der Schulen haben am Freitag in Saignelégier haben die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Kantons Jura begonnen. Mehr als 5000 Schulkinder und 350 Lehrpersonen beteiligten sich am Anlass.