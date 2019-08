Kantonstage St. Gallen

Bereits zum zweiten Mal in Folge heisst Graubünden einen Gastkanton willkommen. Dieses Jahr den Kanton St. Gallen. Auch wenn man sich gut kennt, gibt es immer wieder neue landschaftliche und kulinarische Highlights zu entdecken. Dank eines Spezialtickets reisen unsere St. Galler Gäste für einen Einheitspreis einen ganzen Tag durch Graubünden. Ein original Bündner Gericht ist bei einem der teilnehmenden Restaurants natürlich ebenfalls inklusive. Wanderer, Sonnenanbeter und Kulturinteressierte kommen für einen kleinen Aufpreis auch auf ihre Kosten. So geniessen sie nämlich bei allen teilnehmenden Bergbahnen, Bädern und Museen während eines Tages freien Eintritt. Weil ein so spannender Erlebnistag müde machen kann, erhalten Sie für Ihre erste Übernachtung im Kanton ausserdem noch 50% Rabatt bei ausgewählten Hotels. Hier direkt buchen.

Wir wünschen allen St. Gallerinnen und St. Gallern viel Spass beim Erkunden des Kantons Graubünden!