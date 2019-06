Kapfer & Kapfer – Für dich macht der Himmel 1000 Lichter an

Mit absoluter Leidenschaft und Power gehen zwei Brüder einen Weg…

Kapfer & Kapfer sind seit Jahren erfolgreich in der Schlagerszene unterwegs und haben bereits neun Alben veröffentlicht. Immer wieder konnten sich die Zwillingsbrüder mit verschiedenen Single`s in den Charts platzieren.

Ihr Titel „JULIA“ wurde auch in einer TV Serie im Bayrischen Fernsehen eingesetzt. In der Kult Serie „SERVUS BABY“ hört man den Titel in der Folge 4.

Ihre letzte Single „GELEBT GELIEBT GELACHT“ aus dem gleichnamigen neuen Album konnte sich in verschiedenen Hitparaden ganz vorne platzieren.

Die Zwillingsbrüder Alfred & Stefan Kapfer schreiben auch für sehr erfolgreiche Stars in der Schlagerszene wie z.b. Patrick Lindner und auch auf dem neuen Nummer 1 Album der Calimeros haben sie einen Titel beigesteuert.

Und auch als Komparsen und Kleindarsteller sind die Kapfers immer wieder in verschiedenen Serien zu sehen… das macht Spaß und ist auch eine sehr schöne Abwechslung.

Jetzt starten Kapfer & Kapfer mit ihrer neuen Single „FÜR DICH MACHT DER HIMMEL HEUTE 1000 LICHTER AN“… und präsentieren einen sommerlichen Schlagertitel wie Ihn ihre Fans und sicher auch alle anderen Schlagerfreunde lieben. (Kapfer & Kapfer)