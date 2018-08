Kapfer & Kapfer – Überqualifiziert

Der neue Titel ÜBERQUALIFIZIERT… eine Geschichte aus dem Leben-Wenn aus einer Nacht mehr wird, dann ist diese Nacht ÜBERQUALIFIZIERT… Power pur – Leidenschaft – Lust auf Tanzen – Überqualifiziert.

Kapfer & Kapfer – ein Begriffe ein Phänomen – Zwillingsbrüder! Kapfer & Kapfer – ein Begriffe ein Phänomen – Zwillingsbrüder! Sie sind reifer geworden… Sie haben Lust auf mehr… Lust auf starke Musik… Überqualifiziert!

Seit Jahren als erfolgreiches Schlagerduo unterwegs, schreiben die Jungs auch Hits für Stars und Künstler Kollegen. Viele erfolgreiche Hits wie “Es schlägt doch ein Herz für Dich / Lieblingsradio / Polonäse here we go / Die ganz besonders schönen Fehler / Du hast Dir mein Herz gekrallt / Gönn Dir den totalen Luxus / Julia / Das Jahr geht langsam vorbei / Totale Sehnsucht…” von Kapfer & Kapfer konnten sich in den Charts platzierten. Die letzte Single “Totale Sehnsucht” wurde bereits auf 5 Sampler verkoppelt und auch im TV präsentiert. >

Auch ein eigenes Label und einen Musikverlag führen die Jungs seit Jahren erfolgreich.

Seit 2015 sind Alfred & Stefan Kapfer auch als Komparsen und Kleindarsteller in verschiedenen Serien und Filmen dabei. Das Schauspielern macht den Jungs Spaß und ist ein toller Ausgleich zur Musik.

Jetzt starten Kapfer & Kapfer mit ihrer neuen Single “ÜBERQUALIFIZIERT” durch und präsentieren.einen Schlager-Pop den die Radiomacher und auch die DJ’s lieben werden.

Mit absoluter Leidenschaft und Power gehen zwei Brüder einen Weg…