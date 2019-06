Elena Quirici muss sich in Minsk mit Bronze begnügen © KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Karateka Elena Quirici sichert der Schweiz die zweite Bronzemedaille an den Europa-Spielen. Die Nummer 1 der Welt muss sich in Minsk mit dem 3. Platz begnügen.Gemeinsam mit der Ukrainerin Halyna Melnyk belegte Quirici in der Kategorie bis 68 kg den 3. Platz.