Karin Keller-Sutter trifft zum ersten Mal ihre EU-Amtskollegen

Bundesrätin Karin Keller-Sutter (links) wird von Rumäniens Innenministerin Carmen Dan begrüsst. Karin Keller-Sutter nimmt erstmals an einem EU-Innenministertreffen teil. © Keystone/EPA/ROBERT GHEMENT

Zum ersten Mal nimmt Bundesrätin Karin Keller-Sutter an einem EU-Innenministertreffen teil. Wichtiges Thema an diesem informellen Treffen am Donnerstag in Bukarest ist die vertiefte Zusammenarbeit bei Schengen.