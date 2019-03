Katalanischer Separatistenführer Puigdemont will ins EU-Parlament

Der katalanische Separatistenführer Puigdemont kandidiert bei der Europawahl im Mai als Spitzenkandidat des Bündnisses JuntsxCat (Gemeinsam für Katalonien). (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Der in Brüssel im Exil lebende katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont will seinen Kampf um ein von Spanien unabhängiges Katalonien vom Europäischen Parlament aus fortsetzen.Der 56 Jahre alte Politiker und Ex-Journalist gehe bei der Europawahl am 26.