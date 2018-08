Kathinka von Deichmann muss ausgeben

Für Kathinka von Deichmann endet das US Open in New York mit bitteren Tränen © KEYSTONE/EPA/COREY SIPKIN

Für Kathinka von Deichmann endet am US Open in New York die erste Partie auf Stufe Grand Slam bitter. Die Liechtensteinerin muss im Duell zweier Qualifikantinnen gegen Anschelina Kalinina aufgeben.