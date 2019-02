Kathy Kelly – Wer lacht überlebt

Kathy Kelly produzierte u.a. sie das Sensationsalbum «Over the Hump», das #1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz war und das meistverkaufte Kelly-Album aller Zeiten ist. Es wird schwierig, eine andere Musikerin in Deutschland zu finden, die über einen solchen Erfahrungsschatz verfügt.

«Wer lacht überlebt», das erste deutschsprachige Album von Kathy Kelly, nährt sich aber nicht nur von ihrem musikalischen Können, sondern auch von dem, was diese ungewöhnliche Frau in ihrem Leben gemeistert hat. Bereits mit 16 opfert sie ihren Traum von einer Karriere als Violinistin für die Familie und übernimmt, nach dem Tod von Mutter Barbara, später auch die Mutterrolle für die zum Teil minderjährigen Geschwister. In der Familie heißt es heute, dass es die Kellys wohl nicht mehr gäbe, wenn Kathy nicht geblieben wäre. Das gilt auch im musikalischen Sinne, denn, zusammen mit dem Vater, übernimmt sie zusätzlich die musikalische Leitung der Band. Wie viele der Geschwister geht aber auch Kathy seit Anfang der 2000er eigene musikalische Wege und nimmt sich – endlich – alle Freiheiten. «Es geht allen gut, ich kann jetzt meine Sachen machen. Eben wie eine Mama», lacht sie, «jetzt wo alle versorgt sind, bin ich dran!».

Und wie! Parallel zum Comeback mit der Kelly Family, die 2017 mit «We Got Love» auf #1 der deutschen Charts stürmten, beginnt die Powerfrau mit der Arbeit an «Wer lacht überlebt». «Es sind Lieder über mein Leben. Über meine tiefsten Gefühle, sogar über meine erste Liebe.» Dass sie ihr Herz auf Deutsch öffnet, ist eine Verneigung vor ihren deutschen Fans, denen sie ihre Geschichte ganz direkt erzählen möchte. In Uwe Busse fand Kathy einen renommierten Partner als Co-Produzent, Co-Komponist und Co-Texter. Entstanden ist ein Album, das aufrichtiger nicht sein könnte. Man lernt die Frau hinter der Bühnenpersönlichkeit kennen und weiss, wie sie es geschafft hat, in schweren Zeiten ihr ansteckendes Lachen zu bewahren. Schon der mitreissende Titelsong «Wer lacht überlebt» enthüllt ihr schlichtes wie wirksames Rezept: «Siehst du den alten Mann, der lächelnd an der Straße steht? Wie er vor Freude tanzt – er zeigt dir, wie das Leben geht.» Wenn die Chöre in sattem Pop-Arrangement die Hörer dazu ermuntern, die Sonne zu suchen und warme Beats, strahlende Vocals und eine Vollblut-Performerin in Bestform uns im Chorus voller Energie aus dem Grübeln reißen, sieht jeder den blauen Himmel über den Sorgen.

«Wer lacht überlebt» ist die perfekte erste Single für Kathy Kellys erstes deutschsprachiges Solo-Album, das alle ihre Geheimnisse mit Sounds aus Folk und Pop verrät, und aufzeigt, was wir mit ihr gemeinsam haben ? auch wenn Kathys persönliche und bewegende Reise für drei Leben reicht: «Ich bin das, was ich heute bin auch durch meine Geschichte – und das ist auch gut so!» (Electrola)