Katy Perry und Orlando Bloom sind verlobt

Seit 2016 führen Orlando Bloom und Katy Perry eine On-Off-Beziehung. Nun wollen sie heiraten. © Andreas Rentz/Getty Images

In den vergangenen drei Jahren wussten Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) nie so recht, was sie füreinander empfinden – mit der Verlobung am Valentinstag scheinen sich die Sängerin und der Schauspieler endlich füreinander entschieden zu haben.