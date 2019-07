Katze kotzt Computer kaputt

«What’s the matter buddy? », was denn los sei, fragt der Streamer JadedBlue seine Katze. Die miaut aufgeregt vor sich hin, bevor sie ihren Mageninhalt über den Computer des Streamers verteilt. «Oh Dude, Dude!», die Reaktion seines Besitzers. Danach reisst der Stream ab, die tierische Magensäure war zu viel für die empfindliche Technik. Katze Kelsier hat genau die Lüftung getroffen. Die Katze sieht man im Video nicht, allerdings ist genau zu hören was da vor sich geht.

Im Gegensatz zum Computer hat sich Kelsier schnell wieder erholt. «Es war wohl nur eine Magenverstimmung oder so» schreibt JadedBlue auf Twitter. Beim Computer hingegen ist fast alles hin. «Der grösste Teil ist kaputt. Ich konnte nur das Netzteil, die Speicherkarte, die Festplatte und das Gehäuse retten», schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst.

Well guys I'm not gonna be streaming for a little bit. During the stream kelsier got sick and ended up puking directly into my computer so until it's fixed, it has been fun pic.twitter.com/NLLSAEOUFF

— JadedBlue (@JadedBlue4) July 24, 2019