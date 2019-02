Katzen in St.Gallen von Virus befallen

Der Tierschutzverein St.Gallen ist in Sorge: In der Nähe eines Bauernhofs im Riethüsli-Quartier streifen junge Katzen umher, die man so schnell wie möglich einfangen und kastrieren sollte. «Die Katzen sind nicht gesund und tragen Viren in sich», sagt Erika Bolt vom Tierschutzverein St.Gallen gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Die Streuner seien wahrscheinlich mit dem FIV-Virus infiziert, besser bekannt als «Katzen-Aids».

Kein Impfstoff gegen Katzen-Aids-Erreger

Entdeckt hat Bolt den Virus bereits im Herbst, rund zehn eingefangene Katzen rund um den Bauernhof wurden getestet: «Die Katzenmütter sowie ihre Kleinen waren mit Leukose und FIV – einer Krankheit, die das Immunsystem schwächt – infiziert.» Katzen können zwar gegen Leukose geimpft werden, gegen den Katzen-Aids-Erreger gibt es bislang aber keinen Impfstoff.

Virus kann sich ausbreiten

Der FIV-Erreger wird von den Katzenmüttern auf ihren Nachwuchs, aber auch durch Bisse unter erwachsenen Tieren übertragen. «Das ist eine Gefahr für zahme Hauskatzen im Quartier», sagt Bolt. Auch die Nachbarsgebiete seien betroffen: Ein nicht kastrierter Kater lege teils grosse Strecken auf der Suche nach einem Weibchen zurück, so könne sich das Virus ausbreiten.

(red.)