Das Konsumklima in Frankreich hat sich erneut aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen verbesserte sich im Juli den siebten Monat in Folge und kletterte auf den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren, wie das nationale Statistikamt Insee am Freitag mitteilte.