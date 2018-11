Die Speed-Männer kommen am Freitag in Lake Louise nicht zum Zug. (Archivbild) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Das Abschlusstraining zur Weltcup-Abfahrt der Männer von Lake Louise ist abgesagt. Das Wetter lässt einen dritten Testlauf am Freitag nicht zu. An wen die letzten beiden der neun Schweizer Abfahrts-Startplätze gehen, geben die Trainer erst in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit.