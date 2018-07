Kein Feuer mehr in Liechtenstein

Die Waldbrandgefahr im Fürstentum Liechtenstein ist aktuell extrem hoch. Es gilt die Waldbrandgefahrstufe 4 von 5. Deshalb gilt im und rund um den Wald ein absolutes Feuerverbot.

Seit längerem hat es in Liechtenstein nicht mehr geregnet oder sonst nur so gering, dass der Regen nicht bis zum Waldboden gelangte. Vor allem an Südhängen sind der Waldboden und die Vegetationsschicht sehr trocken. Das Verbot gilt ab heute, Mittwoch und so lange bis das Amt für Bevölkerungsschutz wieder Entwarnung gibt.

«Grillstellen, auch festeingerichtete, im Wald und in Waldesnähe dürfen nicht benützt werden. Raucherwaren und Feuerzeuge dürfen nicht einfach weggeworfen werden», schreibt das Amt. Sobald es wieder über eine längere Zeit regnet, ist eine Entspannung möglich.

In Graubünden gilt bereits seit vergangener Woche ein Feuerverbot. Im Wallis herrscht gar die höchste Waldbrandstufe – dort wurde gestern ein Feuerverbot erlassen.

(abl)