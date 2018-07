Kein Feuerwerk in Arosa wegen Bär

Der Bär Napa kam letzte Woche im Arosa Bärenland an. © FM1Today/Fabienne Engbers

Der Bär Napa im Bärenland in Arosa gewöhnt sich derzeit an seine neue Umgebung. Genau darum möchte man dem Bären nicht zu viel Lärm zumuten und verzichtet auf das alljährliche, traditionelle Feuerwerk am 1. August.