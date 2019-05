Kein Klimanotstand, dafür ein Energiekonzept

Rund zwei Dutzend Vorstösse rund um die Klimadebatte haben Mitglieder des St.Galler Kantonsrates alleine in der Aprilsession eingereicht. «Die Regierung anerkennt den Handlungsbedarf und will ihre Verantwortung auf kantonaler Ebene wahrnehmen», heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

CO2-Ausstoss senken

Nachdem sie sich gegen die Ausrufung des Klimanotstandes entschieden hatte, hat die Regierung nun das Baudepartement mit der Erarbeitung eines neuen kantonalen Energiekonzeptes für die Jahre 2021 bis 2030 beauftragt. Damit lege der Kanton «Ziele und Instrumente fest, um den Energieverbrauch weiter zu reduzieren, den CO2-Ausstoss zu senken und den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen». Im Herbst 2019 sollen erste Stossrichtungen vorliegen.

Des Weiteren soll das Energiegesetz nach zehn Jahren dem Stand der Technik angepasst werden. Im VI. Nachtrag geht es vor allem um energetische Bauvorschriften. «Neue Gebäude sollen zum Beispiel so gebaut werden, dass sie 15 Prozent weniger Energie benötigen.»

Anpassung an Klimawandel

Schliesslich seien die Arbeiten für eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel angelaufen, schreibt die Regierung. Diese soll zeigen, wie der Kanton auf den bereits spürbaren Klimawandel reagieren will. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum nächsten Jahr.

Die einzige Ostschweizer Stadt, die bislang den Klimanotstand ausgerufen hat, ist Wil (FM1Today berichtete). Der nächste globale Klimastreik findet morgen Freitag statt. Auch 25 Schweizer Städte, darunter St.Gallen und Rapperswil-Jona, nehmen daran teil.

(pd/red.)