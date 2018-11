Andrighetto zurück, Siegenthaler in die AHL

Colorados Schweizer Stürmer Sven Andrighetto (vorne) gab im Spiel gegen Washington sein Comeback © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

Die meisten NHL-Teams müssen in der Nacht auf Samstag Überstunden machen. So auch die Mannschaft von Sven Andrighetto, die beim Comeback des Schweizers als Verlierer vom Eis muss. Gleich fünf von sechs Partien wurden erst in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen entschieden.