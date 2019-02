«Kein Unfall»: Ermittler suchen Verantwortliche für Dammbruch

Nach dem Dammbruch an der Mine Córrego do Feijão am 25. Januar ergossen sich rund zwölf Millionen Kubikmeter Schlamm auf eine Fläche von etwa 290 Hektar. Mindestens 169 Menschen kamen dabei ums Leben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP DigitalGlobe

Nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien wollen die Ermittler die Verantwortlichen der Katastrophe zur Rechenschaft ziehen.Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Minas Gerias vernahm am Montag mehrere festgenommene Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale.