Kein US-Amazon mehr für Schweizer

Die Weihnachtsgeschenke auf amazon.com einkaufen, klappt nur noch in diesem Jahr. Wie Amazon am Montagabend in einem Mail an ihre Kunden mitteilt, liefert der Onlinehändler ab dem 26. Dezember nicht mehr in die Schweiz. Die Kunden werden gebeten, auf Amazonseiten mit einem Domain aus einem EU-Land zu bestellen (also amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es oder amazon.co.uk).

Für den Lieferstopp verantwortlich ist das Schweizer Mehrwertsteuergesetz. Das wird nämlich per 2019 angepasst, damit ausländische Unternehmen den Schweizern gleichgestellt werden. Bisher hatten ausländische Unternehmen wie Amazon nämlich einen Vorteil: Bei einem Einkauf von maximal 65 Franken wurde keine Einfuhrsteuer erhoben, weil der Aufwand dafür zu gross war. Neu werden ausländische Versandhändler, die mit Kleinsendungen über 100’000 Franken Umsatz machen, steuerpflichtig.

Administrativer Aufwand zu hoch

Initiert hat diese Gesetzesänderung der Verband Schweizer Versandhändler (VSV), der sich für einen fairen Online-Handel einsetzt. «Wir sind sehr überrascht, dass Amazon diesen Schritt gewählt hat», sagt Präsident Patrick Kessler. Er glaubt nicht, dass die zusätzlichen Steuern ein Problem sind, sondern der administrative Aufwand dahinter.

https://t.co/5BVl4Ismgx (USA) liefert ab dem 26. Dezember nicht mehr in die Schweiz. pic.twitter.com/n0r5s4XJ6I — Gerry Reinhardt (@gerryreinhardt) December 3, 2018

Dass der Schweizer Online-Versandhandel vom Rückzug profitiert, glaubt Kessler indes nicht. «Wir nehmen an, dass Amazon mehr Geld mit den deutschen, französischen oder italienischen Seiten macht.» Diese Tendenz bestätigt Thomas Lang vom carphathia digital.business.blog: Dort schreibt er: «Der Umsatz von Amazon.com beläuft sich für 2017 nach unserer Schätzung lediglich auf 65 Millionen Franken.» Die Länderseiten seien deutlich dominanter. Dort ist aber auch das Angebot, im Vergleich zur .com-Seite, eingeschränkt.

Einen weiteren Grund für den Rückzug nennt Mark Steier im Blog Wortfilter. «Das Gesetz ist sehr schnell von der Schweizer Politik an den Start gebracht worden. Wahrscheinlich so schnell, dass amazon.com nicht zeitgerecht reagieren kann.»

Mehrwertsteuer auch auf Länderseiten

Mit dem Rückzug kann sich Amazon aber nicht vor der Mehrwertsteuer drücken. «Auch wenn über die Länderseiten eingekauft werde, muss Amazon die Mehrwertsteuer bezahlen», sagt Joel Weibel, Sprecher der Eidgenössischen Steuerverwaltung gegenüber dem Tagesanzeiger. Er glaubt nicht, dass die neue Regelung der Schweiz schadet. «Sie bringt zusätzliche Steuereinnahmen und hebt die steuerlichen Privilegien von ausländischen Versandhändlern auf.»

Der Onlinehandel wächst in der Schweiz stark. Im Jahr 2017 wurden gemäss E-Commerce Rapport von Datatrans und der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) für fast neun Milliarden Franken Waren im Internet bestellt. Dabei liegt der Anteil von ausländischen Versandhändlern bei rund 20 Prozent – er ist aber fast doppelt so stark gestiegen wie bei inländischen Onlineanbietern.

