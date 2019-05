Beinverletzung stoppt Federer

Wegen des schlechten Wetters am Mittwoch musste Federer am Donnerstag wie viele andere Spieler auch zwei Spiele bestreiten. Nach dem lockeren Zweisatz-Erfolg gegen João Sousa um die Mittagszeit wurde der als Nummer 3 gesetzte Baselbieter in der zweiten Partie am frühen Abend hart gefordert. Nach Satzrückstand und abgewehrten Matchbällen setzte er sich schliesslich nach mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit 2:6, 6:4, 7:6 (9:7) gegen den Kroaten Borna Coric durch.

Ob Federers Teilnahme am French Open in Gefahr ist, steht noch nicht fest. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Sonntag in einer Woche.

(SDA)