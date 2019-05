Startläuferin Lea Sprunger läuft mit der 4x400-m-Staffel in Yokohama in den 7. Rang © KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Die Schweizer 4×400-m-Staffel der Frauen knüpft an den World Relays im japanischen Yokohama nicht an die Leistung vom Vortags an.Lea Sprunger, Veronica Vancardo, Fanette Humair und Yasmin Giger liefen im Final in 3:32,32 Minuten in den 7. Rang.