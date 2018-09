Keine Anklage gegen US-Sänger Nick Carter nach Missbrauchsvorwurf

Muss nach Vergewaltigungsvorwürfen nicht vor Gericht: Backstreeet-Boys-Sänger Nick Carter. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/RICHARD SHOTWELL

Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (38) wird in Kalifornien nach dem Vorwurf eines sexuellen Übergriffes nicht vor Gericht gestellt. Der Fall sei verjährt, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) mit.