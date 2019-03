Grenzgänger-Regime vor dem Absturz

Die Botschafter der EU-Staaten haben sich am Freitag nicht auf den mit dem EU-Parlament erzielte Kompromiss zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme einigen können. Damit steht auch der in der Schweiz umstrittene Systemwechsel bei arbeitslosen Grenzgängern kurz vor dem Absturz. (Archiv) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Die 28 EU-Botschafter haben am Freitag in Brüssel den mit dem EU-Parlament erzielten Kompromiss zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme zurückgewiesen. Die Vorlage enthält auch eine in der Schweiz umstrittene Neuregelung für arbeitslose Grenzgänger.