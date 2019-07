Keine Filiale für McDonald’s bei Caracalla-Thermen in Rom

Das italienische Kulturministerium hat Pläne des amerikanischen Fast-Food-Riesen McDonald's gestoppt, eine Filiale in der Nähe der antiken Caracalla-Thermen in Rom zu eröffnen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/GENE J. PUSKAR

Das italienische Kulturministerium hat Pläne des amerikanischen Fast-Food-Riesen McDonald’s gestoppt, eine Filiale in der Nähe der antiken Caracalla-Thermen in Rom zu eröffnen.Sein Ministerium habe den Widerruf der Genehmigung veranlasst, erklärte Alberto Bonisoli am Mittwoch auf Facebook.