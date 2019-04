Brand in Ferien-Alphütte in Täsch VS

Auf der Täschalp oberhalb Täsch ist eine als Ferienhaus genutzte Hütte abgebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. © Kantonspolizei Wallis

Auf der Täschalp oberhalb von Täsch VS ist in der Nacht eine als Ferienhaus genutzte Alphütte bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.