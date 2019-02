Keiner ist ein sichererer Wert als Mike Gomes

Mike Gomes freut sich auf eine seltene Dauerleistung im Schweizer Fussball © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Mike Gomes von Xamax, steht vor einem Meilenstein- Kommt er im Heimspiel gegen Luzern in der Startformation zum Einsatz, könnte er sein 100. Spiel in Serie bestreiten, in dem er keine Minute verpasst.Seit dem 16. April 2016 hat der 30-jährige Aussenverteidiger jedes Wettbewerbsspiel durchgespielt.