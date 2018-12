Kendall träumt vom Nullsternhotel

Mit den Worten «the only star is you» (der einzige Star bist du) warben die St.Galler Künstlerzwillinge Frank und Patrik Riklin («Atelier für Sonderaufgaben») für das Nullsternhotel, das sie 2016 im Bündner Safiental und 2017 auf dem Göbsi bei Gonten eröffneten, und mit dem sie internationale Begeisterungsstürme auslösten. Der Werbespruch hat es nun offenbar auch einem Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans angetan.

Nullsternhotel in Insta-Story gepostet

Model und Reality-Star Kendall Jenner (23) hat diese Woche in seiner Instagram-Story ein Bild des luftigen Gemachs gepostet. Bei ihrer Reise in die Ostschweiz könnte sich Kendall gleich mit ihrem Schwager Travis Scott (26) zusammentun: Der Rapper hat zugesagt, im kommenden Juli am Openair Frauenfeld aufzutreten (FM1Today berichtete).

Butler im Nirgendwo

Mittlerweile hat das Nullsternhotel das Appenzellerland wieder verlassen – die Gebrüder Riklin gründeten die Marke «Zero Real Estate» und gaben ihre Kunst vergangenen Sommer für drei Coverversionen im Toggenburg frei. 150 Meter muss das Hotelzimmer ohne Wände vom nächsten Haus entfernt liegen, trotz der Abgeschiedenheit gibt es im 295-fränkigen Zimmer weisse Bettwäsche, eine Nachttischlampe und einen Bauern als Butler.

Für die Region Toggenburg kam «Zero Real Estate» gelegen: Man habe 230 Gäste aus ganz Europa empfangen können, sagt Roland Lichtensteiger, Leiter Marketing und Kommunikation bei Toggenburg Tourismus, gegenüber FM1Today. «Nach ihren Projekten im Safiental und im Appenzellerland hatten die Riklin-Brüder 400 Adressen von Leuten zusammen, die mal in einem Nullsternhotel übernachten wollen.»

Toggenburg Tourismus: Noch nichts konkret

Ob Kendall Jenner tatsächlich das Toggenburg beehrt, glaubt Lichtensteiger erst, wenn es soweit ist. «Instagram ist ein sehr kurzlebiges Medium. Selbstverständlich würden wir uns jedoch über ihren Besuch freuen und die Aufmerksamkeit, die damit verbunden ist.» Finde Kendall tatsächlich einen freien Termin in ihrem Terminkalender, sei dies für die Region mit einem grossen Aufwand verbunden.

Noch ist nicht bekannt, ob es kommendes Jahr überhaupt wieder ein Nullsternhotel im Toggenburg gibt. «Im Januar ist ein Treffen geplant. Wir könnten uns aber durchaus vorstellen, ‹Zero Real Estate› wieder via Agrotourismus zu betreiben», sagt Lichtensteiger.