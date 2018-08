Erinnerung an Anschläge auf US-Botschaften

Armbänder in den Farben der Landesflaggen und Kerzen an der Zeremonie zum Gedenken an die Anschläge auf US-Botschaften in Kenia und Tansania. © KEYSTONE/AP/ANDREW KASUKU

Kenia und Tansania haben am Dienstag an die Anschläge auf die US-Botschaften in den beiden ostafrikanischen Ländern vor 20 Jahren erinnert. 1998 waren bei den beiden Attentaten über 200 Menschen getötet worden.