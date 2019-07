Kent Farrington siegt in Aachen

Kent Farrington aus den USA blieb in zwei Umgängen und dem Stechen ohne Fehler © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Steve Guerdat und Martin Fuchs verpassen am Grand Prix des CHIO in Aachen als Zehnter und Zwölfter eine Spitzenklassierung. Der Sieg im mit einer Million dotierten Springen geht in die USA.