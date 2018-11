Kettensägen-Angreifer wird angeklagt

Am Morgen des 24. Juli 2017 griff ein vorerst unbekannter Täter zwei Mitarbeiter einer Versicherung in der Schaffhauser Altstadt an und verletzte sie Die Person konnte am Abend des 25. Juli 2017 von der Kantonspolizei Zürich in Thalwil festgenommen werden. (FM1Today berichtete).

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen hat die umfangreiche Untersuchung nun abgeschlossen und am Montag beim Kantonsgericht Schaffhausen Anklage wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung erhoben, schreibt die Schaffhauser Polizei am Montagvormittag in einer Mitteilung.

Der Beschuldigte befindet sich seit Ende März 2018 im vorzeitigen Massnahmeantritt in einer Klinik ausserhalb des Kantons Schaffhausen.

(red./Kapo SH)