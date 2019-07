Kevin Anderson scheitert am Argentinier Guido Pella

Der Argentinier Guido Pella eliminierte den Vorjahresfinalisten Kevin Anderson © KEYSTONE/AP/BEN CURTIS

In Wimbledon lichtet sich in der oberen Tableauhälfte das Feld der Top-Ten-Spieler weiter. Vorjahresfinalist Kevin Anderson scheitert in der 3. Runde ebenso wie der Russe Karen Chatschanow.