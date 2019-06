Musste das Comeback früh abbrechen: Kevin Durant © KEYSTONE/EPA/LARRY W. SMITH

Die Verletzung, die sich Golden States Starspieler Kevin Durant in der Nacht auf Montag in Spiel 5 des NBA-Finals zugezogen hatte, erweist sich als Riss der rechten Achillessehne.Durant wurde bereits am Mittwoch operiert, dem Vernehmen nach erfolgreich.