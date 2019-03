Kevin Fiala und Roman Josi treffen in Nashville

Drei Schweizer Tore gab es am Dienstagabend in Nashville. Auch Roman Josi war erfolgreich.Der Berner Verteidiger erzielte im Schlussdrittel das 3:3 nach einem schönen Solo, das er mit einem Schuss via Pfosten abschloss.

Fiala traf in der 16. Minute zum 1:1. Der Ostschweizer nahm Gegenspieler Craig Smith an der offensiven blauen Linie den Puck ab, zog direkt auf das gegnerische Tor zu und schloss mit einem Schuss in die nahe Torecke ab. Der Rückkehrer war es dann auch, der Minnesota in die Verlängerung brachte. In der 58. Minute traf er unmittelbar nach einem Bully. Minnesota spielte zu diesem Zeitpunkt ohne Goalie.

Im Penaltyschiessen blieb die Krönung des Abends für Fiala aus. Er scheiterte mit seinem Versuch und sein Team unterlag, weil nur Nashvilles Kanadier Ryan Johansen traf.

(SDA)