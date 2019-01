Keyboard-Legende Birdsong ist tot

«Harder, Better, Faster, Stronger» – wenn man an den Hit von Daft Punk denkt, hat man sofort den eingängigen Keyboard-Sound im Ohr. Das gilt auch für «Me Myself and I» von De La Soul, «Stronger» von Kanye West oder «Skills» von Gang Starr.

Der gemeinsame Nenner dieser Hits: Edwin Birdsong, der Keyboard bei den Original-Tracks gespielt hat. Laut «Okayplayer» ist Birdsong am Montagabend in Los Angeles im Alter von 77 Jahren gestorben. Sein Sohn Singh Birdsong habe dies bestätigt.

Edwin Birdsong war Co-Produzent vieler Funk- und Jazz-Hits des legendären Roy Ayers. Aus seiner Feder stammt zum Beispiel «Daylight», das von A Tribe Called Quest in den Songs «Description of a Fool» und «Bonita Applebum» gesampelt worden ist.

(rr)