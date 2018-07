Khan gewinnt Wahl in Pakistan

Der ehemalige Cricketstar Imran Khan hat die Parlamentswahl in Pakistan nach Angaben der Wahlkommission gewonnen. © KEYSTONE/AP Tehreek-e-Insaf

Der ehemalige Cricketstar Imran Khan hat die Parlamentswahl in Pakistan nach offiziellen Angaben gewonnen. Wie die Wahlkommission am Freitag mitteilte, erlangte seine Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) 114 Sitze im Parlament in Islamabad und wird damit stärkste Kraft.