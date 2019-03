Killian Peier wartet weiterhin auf den ersten 200-m-Flug

Killian Peier kommt auf den Flugschanzen noch nicht wie gewünscht auf Weite. © KEYSTONE/EPA NTB SCANPIX/OLE MARTIN WOLD

Der WM-Dritte Killian Peier kommt in der Qualifikation beim Weltcup-Skifliegen in Vikersund nicht wie gewünscht auf Weite. Der Waadtländer setzte bereits nach 187 m auf – sein persönlicher Rekord steht somit weiterhin bei 198 m. Peier nahm noch das Wettkampf-Glück in Anspruch.