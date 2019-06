Kim schwärmt über persönliches Schreiben von US-Präsident Trump

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen Brief von US-Präsident Donald Trump erhalten. © KEYSTONE/AP KCNA via KNS

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat Post von US-Präsident Donald Trump erhalten. Kim habe den persönlichen Brief in Empfang genommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am frühen Sonntagmorgen.Ein zufriedener Kim habe den «ausgezeichneten Inhalt» des Schreibens gelobt.