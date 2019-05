Kim und Kanyes Baby heisst Psalm

Ein Psalm ist ein biblischer Text – und der Name des vierten Kindes von Kim Kardashian und Kanye West. Das hat sie am Samstag auf Instagram bekannt gegeben. Der Kleine kam am 9. Mai zur Welt und wurde von einer Leihmutter ausgetragen, wie schon seine ältere Schwester Chicago (15 Monate.)

Für Kim wäre eine Schwangerschaft zu gefährlich. Bei ihren ersten beiden Schwangerschaften litt sie unter einer Placenta accreta. Das ist eine Störung der Plazentahaftung. Im Ernstfall kann es zu gefährlichen Blutungen kommen. Der Reality-Star und der Rapper haben gemeinsam vier Kinder: North West (5), Saint West (3), Chicago West (15 Monate) und nun noch Psalm West.

Die Fans sind gespaltener Meinung über den Namen. Auf Twitter wird rege darüber diskutiert. Viele waren sich sicher, dass der 41-Jährige seinen Sohn am liebsten Gott genannt hätte, dass sich das Paar dann aber auf Psalm geeinigt habe. Eine Userin fragt sich, ob alle männlichen Familienmitglieder gesegnet sein sollen und die Mädchen zufällig einen Ortsnamen erhalten.

Saint and Psalm vs North and Chicago….mmkay so the boys will be blessed and the girls will just be roaming around some next location #Psalmwest pic.twitter.com/HhMBREEeas

