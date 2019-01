Kim verrät Geschlecht des vierten Kindes

Genau ein Jahr ist es her, dass die kleine Chicago West geboren wurde. Bald schon ist sie nicht mehr die Jüngste der Familie: Kürzlich wurde bekannt, dass ihre berühmten Eltern Kim Kardashian und Kanye West zum vierten Mal Nachwuchs erwarten. In der TV-Show «Watch What Happens Live» verriet die 38-jährige Kim nun auch das Geschlecht des Babys: Es wird ein Bub! Ihre Schwestern Khloé und Kourtney, mit denen sie zu Gast in der Sendung war, wussten offenbar nichts von der Enthüllung im Fernsehen.

Betrunken von viertem Baby erzählt

«Der Geburtstermin ist schon bald», sagte Kim gegenüber Talkmaster Andy Cohen – ohne das genaue Datum zu nennen. Bisher hatten der Reality-Star und ihr Rapper-Ehemann die vierte Schwangerschaft nicht offiziell bestätigt. «An Weihnachten war ich betrunken und habe verschiedenen Menschen davon erzählt. Ich weiss nur nicht mehr, wem genau», gesteht Kim im Interview mit Cohen.

Probleme mit Plazenta

Kim Kardashian und Kanye West sind seit 2012 zusammen, im Mai 2014 folgte die Hochzeit des Promi-Paares. «Kimye» haben bereits drei Kinder: Tochter North (5), Sohn Saint (3) und Tochter Chicago (1). Wegen Kims Störung der Plazentahaftung entschieden sich die Stars bei Chicago und dem vierten Baby für eine Leihmutter – was wohl auch erklärt, weshalb sich Kim an Weihnachten betrinken konnte.

(lag)