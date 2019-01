Kind bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Steffisburg gestorben

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im bernischen Steffisburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Kind gestorben. Zwei weitere Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mehrfamilienhaus in Steffisburg in Vollbrand geraten. Ein Kind konnte nur noch leblos aus dem Brandobjekt geborgen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag mitteilte.