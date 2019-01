Kitzbühel-Abfahrt auf Freitag vorverlegt

Die Kitzbühel-Abfahrt wird um einen Tag auf morgen Freitag vorverlegt. Das hat die Jury gemeinsam mit den Organisatoren entschieden. Die Abfahrt startet um 11.30 Uhr (FM1Today berichtet live).

Die Änderung hat auch Auswirkungen auf das restliche Programm. Am Samstag findet der Slalom statt, der somit ebenfalls um einen Tag vorverlegt wird. Denn Abschluss am Sonntag bildet der Super G, der ursprünglich Freitag hätte gefahren werden sollen.

Grund für die Verlegung ist das zu erwartenden Wetter, wie die Organisatoren schreiben.

Due to the latest weather forecast, the new program of the @hahnenkammrace will be the following: Friday 25.01 DH at 11:30, Saturday 26.01 SL at 09:30/12:30, Sunday 27.01 SG at 13:30

— FIS Alpine (@fisalpine) January 24, 2019